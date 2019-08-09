Житель Кузбасса заснял редкую птицу

Житель города Междуреченска сумел заснять редкую птицу. В объектив его камеры попал краснокнижный черный аист.

Мужчина углядел пернатого в районе Карчита и сфотографировал. Снимок был размещен в сети. Отметим, что как правило данный вид птиц очень осторожен и старается избегать людей. Кормежку птица осуществляет вдали от населенных пунктов.

Напомним, что черный аист занесен в Красную книгу России и Кемеровского региона. Данный вид пернатых можно повстречать в Горной Шории, в Кузнецком Алатау, в Чумайско-Иркутяновском заказнике, сообщает Все42.

Фото: Все42