Житель Дагестана «обнял» полицейского во время конфликта

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В Махачкале произошел конфликт между местным жителем и сотрудниками полиции. Об этом пишет портал «Блокнот». Появилось видео инцидента.

Сообщается, что полицейские остановили мужчину, чтобы выяснить, куда он направляется. Ему это не понравилось, в результате чего началась словесная перепалка. В какой-то момент мужчина схватил одного из стражей порядка и приподнял его над землей.

«Я подошел к нему и говорю, брат, не спорь. Я обнял его, не поднял, а обнял, чтобы продемонстрировать свою любовь, что он мой брат», – заявил задержанный.

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