Житель Челябинска убил 2-месячного сына при жене

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29-летний мужчина убил двухмесячного сына в Челябинске. Это произошло в декабре прошлого года.

20-летняя девушка покормила ребенка и пошла в душ. В этот момент младенец находился в кроватке и громко плакал. Пьяному отцу это пришлось не по нраву. Мужчина взял малыша и стал душить. Затем жестокий челябинец ударил жертву несколько раз и бросил младенца на пол.

Как сообщает «Регион online», мать ребенка увидела чадо на полу и отправилась к соседям. Когда они вернулись, муж девушки сказал, что ребенок сам выпал из кроватки. Затем потерпевшего срочно доставили в медучреждение, где он умер.

Началось расследование в отношении подозреваемого. Оно завершилось тем, что вина мужчины в смерти ребенка была доказан. Его осудили на 16 лет тюрьмы.