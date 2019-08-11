Житель Башкирии убил ковшом молодую мать

Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Стерлитамака. Он подозревается в убийстве девушки.

Инцидент произошел в начале августа. По предварительным данным, женщина была знакома с убийцей с самого детства, но жить вместе они стали совсем недавно. Между сожителями вспыхнула ссора. Злоумышленник схватил ковш и забил жертву им до смерти, пишет Комсомольская правда.

Отметим, что у женщины остался маленький ребенок. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.