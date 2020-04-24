Житель Башкирии преодолел затопленную улицу на коне

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Фото - БашНьюс

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Настоящий потоп начался в населенном пункте Абзаново Архангельского района республики Башкортостан.

Вода затопила целую улицу. Об этом БашНьюс сообщили жители деревни. Уточняется, что уровень воды растет.

Наполовину затопленными оказались дома, сараи и иные постройки на участках. Одна из фотографий демонстрирует, как местный житель верхом на коне пересекает вплавь затопленную улицу. Данное фото сделали жители Новоабзаново.

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