Житель Башкирии преодолел затопленную улицу на коне

Настоящий потоп начался в населенном пункте Абзаново Архангельского района республики Башкортостан.
Вода затопила целую улицу. Об этом БашНьюс сообщили жители деревни. Уточняется, что уровень воды растет.
Наполовину затопленными оказались дома, сараи и иные постройки на участках. Одна из фотографий демонстрирует, как местный житель верхом на коне пересекает вплавь затопленную улицу. Данное фото сделали жители Новоабзаново.
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