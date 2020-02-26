Жирное молоко

О том, что в животном жире, в том числе в молоке, содержится холестерин, знают многие. И это никого не пугает. Но о том, что в молоке холестерин не простой, а окисленный, и чем опасно потребление продукта с ним, сейчас расскажем.

Оказывается, в момент дойки коровы, как только с кислородом соприкасается молоко, холестерин в нем окисляется и становится настоящим ядом! Он не способен усваиваться и перерабатываться в «хороший». Поэтому длительное потребление молока, особенно в раннем и пожилом возрасте, часто вызывает аллергию, расстройства кишечника, а затем ведет к закупорке сосудов и другим страшным заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Избежать подобных опасных последствий в результате потребления молока практически невозможно. Единственный выход: пересмотреть свой рацион питания и отказаться от этого продукта.