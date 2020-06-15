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Жесткое задержание подростка попало на видео на Кубани

Алексей Агеев
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Краснодарские полицейские проводят проверку по факту жесткого задержания подростка. Момент инцидента был заснят на видео.

При просмотре можно заметить, что стражи порядка повалили на землю молодого человека и стали душить его. Этому предшествовала целая история: в полицию обратилась местная жительница, которая отметила, что в одной из квартир шумят, громко слушают музыку, мусорят из окна. Туда и направились сотрудники ППСП. Они потребовали предоставить документы. Тогда к ним вышел агрессивный парень и накинулся на одного из правоохранителей.

Пресс-служба МВД отметила, что после этого сотрудник полиции на законных основаниях применил силу против неадекватного гражданина, чтобы задержать его. После задержания парень был отправлен на экспертизу, которая показала, что он пьян, сообщает РЕН ТВ.

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