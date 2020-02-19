Женские часы: обзор моделей от брендовых производителей

Дорогие часы должны быть в арсенале каждой девушки, которая хочет выглядеть стильно, подчеркнуть свой отличный вкус и высокий статус. В нашей статье мы собрали самый лучший модели от брендовых производителей.

Дорогие часы должны быть в арсенале каждой девушки, которая хочет выглядеть стильно, подчеркнуть свой отличный вкус и высокий статус. В нашей статье мы собрали самый лучший модели от брендовых производителей.

Patek Philippe Lady Gondolo Haute Joaillerie

Представительницы прекрасного пола, которые предпочитают элегантный и деловой стиль в одежде, по достоинству оценят часы швейцарского производства Patek Philippe Lady Gondolo Haute Joaillerie. Они влюбляют в себя с первого взгляда, ведь в них искусно соединены женственность, утонченность, роскошь, но не вычурная, а деликатная. Выполнены из белого золота, щедро декорированы бриллиантами и жемчугом.

Отдельного внимания заслуживает циферблат. Он выполнен в форме подушки, украшен круговым паве из бриллиантов и бриллиантовыми метками.

Cartier Leather Panthere Crash

Часы Картье из коллекции Crash являются одними из самых востребованных. Отдельного внимания заслуживает модель Leather Panthere Crash — она покорила сердца многих женщин. Она была представлена в 2019-м году в версии из белого золота и кожаного ремешка. Центральное место в дизайне занимают бриллианты в количестве 639 штук и общим весом 5,02 карата – настоящая роскошь!

Часы имеют нестандартную форму – с двух противоположных сторон они объединяют две кошачьи головы. Пантеры полностью усыпаны бриллиантами, а вместо глаз у них изумруды. Они красиво оттеняют перламутровый циферблат.

Audemars Piguet Royal Oak Ladies Frosted Gold Selfwinding

Эти часы от швейцарского производителя – классика, но в современной интерпретации. Они полностью выполнены из розового золота в особой ударной технике. На корпусе имеются крошечные углубления, который эффектно переливаются в солнечных лучах. Еще одна интересная изюминка – это восьмиугольная форма корпуса.

Часы от watches-master.com

Так как речь идет о брендовых дорогостоящих часах, приобретать их нужно только в проверенных и надежных магазинах. Много положительных отзывов имеет магазин https://watches-master.com/.

Его неоспоримое преимущество – это предоставление покупателям гарантии, сертификатов и другой сопровождающей документации от производителя. Можно не сомневаться в том, что часы оригинальные, а не качественная подделка.

Из отзывов клиентов также становится понятным, что компания оперативно доставляет заказы в Украину, Россию и Казахстан. Что немаловажно, полная оплата производится только по факту получения. Больше информации и отзывов на сайте Watches-Master.

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