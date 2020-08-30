Женщину выбросило в воду при взрыве лодки

Лодка взорвалась во время дозаправки в Италии. Момент взрыва судна попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении издания РЕН ТВ.

При просмотре контента можно заметить, что на краю лодки находится женщина. Она передает заправочный шланг мужчине. В это время задняя часть лодки взлетает на воздух. Ударной волной задевает и женщину. Она в итоге подлетает в воздух, а затем улетает в воду.

В итоге женщина пострадала, но тяжелых травм не получила. После падения в воду она была в сознании. О состоянии мужчины не сообщается. По факту случившегося ведется проверка.