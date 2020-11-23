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Новости мираПроисшествия

Женщину убили и закопали в лесу из-за автомобиля в Новосибирской области

Никита Брыкин

В Новосибирской области полицейские нашли в лесу тело 36-летней предпринимательницы, которую искали с 17 ноября, пишет «КП».

Женщина исчезла вместе со своим внедорожником Hyundai Creta. Преступником оказался 26-летний сотрудник СТО. Он специально пригласил сибирячку к себе в гости, чтобы забрать иномарку. По предварительной версии, злоумышленник напоил женщину, а потом забил до смерти молотком.

После этого он завернул тело в простыню и вывез в лес, где присыпал снегом. Мужчина сознался, что давно вынашивал идею отобрать у дамы машину.

В региональном СКР уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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