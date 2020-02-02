Женщину с приступом эпилепсии закрыли в вытрезвителе и избивали

В полицию обратилась жительница Петербурга, которая страдает эпилепсией. В результате очередного приступа она попала в Елизаветинскую больницу. Об этом пишет «Фонтанка».

Сообщается, что медработники поместили ее в вытрезвитель, несмотря на предложение мужа потерпевшей поехать в Институт мозга человека им. Бехтеревой. После выписки она предстала перед супругом в порванном пальто, кровоподтеками на шее и синяками на руках. Кроме того, женщине разбили телефон.

По словам пострадавшей, травмы ей нанесли работники больницы. Стражи порядка проводят проверку.

При этом как сообщил «АиФ» источник, информация о действии сотрудников СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», изложенная на сайте «Фонтанка», не соответствует действительности.