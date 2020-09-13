Женщину осудили за убийство избивавшего ее мужа

Суд вынес приговор 38-летней жительнице Тамбовской области, которую признали виновной в убийстве мужа, пишет портал «Новый век».

Инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Сообщается, что бывший супруг осужденной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к спящей женщине. Мужчина стал оскорблять ее и стаскивать на пол, нанося удары по лицу и другим частям тела.

Затем злоумышленник потащил жертву в ванную комнату, чтобы своей ссорой не разбудить спящего ребенка. Воспользовавшись моментом, женщина побежала на кухню, где взяла нож. Когда агрессивно настроенный мужчина замахнулся, она нанесла бывшему супругу удар в грудную клетку. Он скончался.

Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.