Женщина заперла детей без еды на несколько дней под Кировом

Уголовное дело завели на жительницу Кировского региона. Она заперла в холодном доме двоих детей без еды на несколько дней.

Малыши без опеки были обнаружены 25 февраля в частном доме на территории населенного пункта Быково Куменского района. Находка была совершена соцработником и инспектором по делам несовершеннолетних. Специалисты не смогли зайти в дом через основной вход, и использовали запасной. Оказавшись в здании, эксперты нашли девочку, которой не исполнилось и года, а также двухлетнего мальчика.

Дети были в неотапливаемом помещении, у них не было еды. Так они провели несколько ней. Потерпевших срочно доставили в медучреждение и поставили на контроль. С матерью начали вести следственные мероприятия. Ранее она осталась без родительских прав в отношении троих старших детей, сообщает РГ.