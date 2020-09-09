Женщина забыла про камеру и транслировала избиение ребенка в Сети

Прокуратура организовала проверку после публикации видео с участием молодой жительницы Москвы, которая забыла выключить веб-камеру и транслировала избиение своего ребенка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Как утверждает автор ролика, опубликованного в Интернете, мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах запечатлено, как она берет малыша за ноги, переворачивает и начинает наносить ему удары.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.