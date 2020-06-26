Женщина умерла после ночи с любимым в колонии в Бурятии

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Женщина умерла в Улан-Удэ после ночи с любимым человеком, который отбывает наказание в тюрьме. Погибшей был 31 год.

По данным представителей Следственного комитета, женщина прибыла на свидание к своему любимому. Она должна была провести с мужчиной три дня. Им дали отдельную комнату, сообщает РЕН ТВ.

Однако утром у гостьи обнаружили наличие судорог. Она умерла до приезда медика. Следователи думают, что сгубить женщину могло какое-то заболевание, которое обострилось во время встречи с любимым.