Женщина убила беременную подругу в Бурятии

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Пять лет назад 40-летнюю беременную жительницу Улан-Удэ нашли мертвой на кладбище. На ее теле обнаружили колото-резаные раны.

Сразу найти преступника, расправившегося с женщиной, не вышло. Правоохранителям пришлось проверять многих людей, выявляя, кто из них причастен к убийству. Успехов не было, пока следователи не узнали, что погибшая дала в долг денег своей 54-летней подруге, которая одновременно была ее коллегой. Во время допроса должница заявила, что вернула деньги приятельнице (долг составлял 60 000 рублей). в ее показаниях наблюдалась путаница, а кроме нее был любопытный факт: среди переживавших за погибшую коллег именно допрашиваемая не звонила на телефон, оказавшийся у жертвы, хоть и дружила с ней. Позднее с помощью полиграфа стражи порядка узнали, что подозреваемая знает детали убийства и обстоятельства ЧП.

Это помогло следователям «расколоть» преступницу, которая после детектора сообщила, что именно она расправилась с подругой. Она поведала, что в мае 2015 года поехала вместе с подругой на кладбище к могиле супруга беременной женщины. Там злоумышленница расправилась с коллегой, взяла украшения и денежные средства, а затем покинула кладбище.

Теперь женщину осудят. Ей уже предъявлено обвинение, сообщает СК РФ по Бурятии.