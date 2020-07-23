Женщина, труп которой пролежал в квартире больше месяца, оказалась беглым риелтором

В поселке Большие Жеребцы в Щелковском районе в Подмосковье хозяйка квартиры обнаружила тело женщины, завернутое в пакет. Об этом пишет газета «МК».

Сообщается, что владелец жилья сдавала квартиру супружеской паре: 50-летней Марине и 55-летнему Николаю. Она приехала за квартплатой и увидела на полу жилища разлагающийся труп квартиросъемщицы в полиэтиленовом пакете, накрытый простыней.

Родом арендаторы были из Талдома, но частный дом, где они зарегистрированы и имеют половину доли, – фактически разрушен и нежилой. Выяснилось, что Марина и Николай занимались куплей-продажей недвижимости. У них были кредиты, которые не могли выплатить, после чего ударились в бега. Владелец второй доли три года назад подавал их в розыск.

По предварительным данным, женщина умерла от естественных причин. Она была инвалидом, следов насилия на теле нет. Проводится проверка.