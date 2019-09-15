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Женщина съела обручальное кольцо, чтобы спасти его от грабителей

Жительница Калифорнии случайно съела обручальное кольцо с внушительным бриллиантом. Она сделала это, чтобы спастись от преступников во сне.

Сообщается, что 29-летняя Дженна Эванс сидела в скоростном поезде. В какой-то момент туда нагрянули злоумышленники. Женщина сразу же сунула кольцо в рот, чтобы защитить его. Вскоре она рефлекторно проглотила украшение.

Утром пострадавшая проснулась и поняла, что все это был страшный сон. Однако кольцо она действительно проглотила. После недолгих манипуляций врачам удалось извлечь украшение, пишет РЕН ТВ.

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