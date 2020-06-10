Женщина с 13-м размером груди хочет дебютировать в MMA

Женщина с 13-м размером груди дебютирует в ММА. Это произойдет в сентябре текущего года.
Мила Кузнецова станет участницей выставочного боя. Кто будет ее соперницей, пока неясно. Тренировки девушки начнутся, как только она сможет осуществить международный перелет.
Организатором события является бизнесмен и блогер Максим Мернес, пишет Чемпионат.com. По его словам, он хочет позвать на ММА-шоу известного бойца и чемпиона UFC Конора Макгрегора.
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