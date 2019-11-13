Женщина родила ребенка, не зная о своей беременности

Жительница Австралии не знала о своей беременности до того момента, пока не родила дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 23-летней девушки, она не страдала от плохого самочувствия, у нее не вырос живот. В начале ноября она пошла в ванную, где неожиданно для себя родила девочку весом 3,6 килограмма.

Сразу после рождения девочка не дышала и начала синеть, однако врачам удалось спасти ее жизнь. Выяснилось, что у пациентки была скрытая беременность – ситуация, при которой женщина не знает о том, что она беременна до момента родов. Такое случается в одном из 2,5 тысячи случаев.