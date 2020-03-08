Женщина привязала к машине санки с ребенком в Омске

Жительница Омска привязала к автомобилю детские сани и посадила туда своего ребенка, который выпал из них во время езды. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел на улице Моторной. Сообщается, что внедорожник ехал по дороге общего пользования и вез за собой малыша, который сидел в детских санях. В какой-то момент малыш упал на асфальт. При этом водитель, который находился позади, успел затормозить.

Видео называется «Отец года», однако местные жители считают, что за рулем машины находится женщина.

Фото — соцсети