Женщина потушила Вечный огонь газировкой в Петербурге

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Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая потушила Вечный огонь в Петербурге. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента.

В полицию обратился один из прохожих, которой увидел, что Вечный огонь на Марсовом поле перестал гореть. Выяснилось, что ночью неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения потушила пламя.

По предварительным данным, она залила Вечный огонь газировкой. После этого злоумышленница скрылась. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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