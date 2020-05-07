Женщина потушила Вечный огонь газировкой в Петербурге

Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая потушила Вечный огонь в Петербурге. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента.
В полицию обратился один из прохожих, которой увидел, что Вечный огонь на Марсовом поле перестал гореть. Выяснилось, что ночью неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения потушила пламя.
По предварительным данным, она залила Вечный огонь газировкой. После этого злоумышленница скрылась. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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