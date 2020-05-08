Женщина объяснила, зачем потушила Вечный огонь газировкой

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Жительница Петербурга записала видео с извинениями за то, что потушила Вечный огонь на Марсовом поле, залив его газировкой. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Злоумышленницей оказалась 27-летняя мать двоих детей. Она призналась, что сделала это не нарочно, а в попытке «заглушить боль и страхи».

«У нас нет жилья, мы боремся за него. Двое маленьких детей. Самый младший сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах ехала от мамы», — рассказала она.

Женщину привлекли к административной ответственности.