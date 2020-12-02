Женщина обокрала квартиру, убив знакомую и ее 4-летнюю дочь

В Саратове местная жительница после убийства четырехлетней девочки и ее матери похитила из квартиры убитых ювелирные украшения и банковскую карту, с которой сняла 70 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на СК.

Инцидент произошел вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского. Тела 38-летней жертвы и четырехлетней дочери отец женщины, который привел гостившую у него старшую внучку.

По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю знакомую семьи. Следствие установило, что она пришла в гости. Вскоре женщины поругались. Злоумышленница сначала зарезала ножом хозяйку жилища, а затем ее малолетнюю дочь.

Ранее в СМИ появилась информация, что потерпевшая задолжала убийце деньги и не спешила отдавать их. По данным источников, она делала маникюр матери и массаж – младшей дочери.