Женщина лишилась уха во время массовой драки в Петербурге

В Петербурге произошла массовая драка, в результате которой пострадала местная жительница. Об этом пишет портал «78.ru».
Инцидент произошел в квартире дома на Дальневосточном проспекте. Как стало известно, женщине оторвали ухо. Кроме того, она получила перелом основания черепа и переломы костей лица.
Также во время драки был убит хозяин квартиры. Еще один пострадавший попал в больницу в состоянии церебральной комы. Полицейским удалось задержать одного подозреваемого в произошедшем. Второй обвиняемый разыскивается.
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