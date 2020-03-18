Женщина и кондуктор автобуса подрались в КБР

В Кабардино-Балкарии женщина подралась с кондуктором автобуса. ЧП было заснято на видео.

Ролик попал в распоряжение издания «Регион Онлайн». На кадрах можно заметить, как сперва женщине делают замечание и просят взять пакет, чтобы не создавать неприятности другим пассажирам. После этого гражданка начинает кричать и набрасывается на кондуктора. Она бьет молодого человека. Однако другие пассажиры не дают в обиду контроллера, вступившись за него. Тогда нападавшая стала оскорблять всех присутствующих.

Шофер автобуса остановил транспортное средство и призвал агрессивную пассажирку покинуть салон. Но женщина ответила отказом. Тогда ее пришлось выволакивать из салона силой.