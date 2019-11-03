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Женщина едва не умерла из-за того, что ее поцарапал кот

В Великобритании женщина едва не умерла после того, как кот по кличке Чан поцарапал ее руку. Об этом пишет Лента со ссылкой на Daily Star.

По ее словам, кот сиамской породы повредил поверхность кисти ее руки, когда она работала в своем саду. Выяснилось, что питомец занес в рану бактериальную инфекцию. Спустя несколько дней поврежденная рука стала чернеть.

Вскоре женщина попала в больницу. Ей диагностировали сепсис, септический шок, отказ внутренних органов, пневмонию. Медикам пришлось погрузить пациентку в искусственную кому на пять дней и отрезать часть поврежденной поверхности руки.

В общей сложности женщина провела в больнице более двух месяцев.

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