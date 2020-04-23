Жених повторно похитил невесту в Петербурге

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Любитель национальных традиций снова похитил невесту в Петербурге. Преступление было совершено 22 апреля на улице Тельмана. Инцидент был заснят на видео.

При просмотре можно заметить подъехавшую к подъезду дома машину. Трое молодых людей выбегают из салона. Двое бросаются к матери девушки и начинают держать ее, а третий отправляется к самой невесте. Он хватает ее и сопровождает в авто. Затем нападавшие скрываются, сообщают Вести.

Через некоторое время 28-летний похититель и его невеста были задержаны на территории Тихвина. Ранее мужчина уже похищал девушку – в феврале. Тогда родители потерпевшей обратились в правоохранительные органы. Однако сама «украденная» отказалась от претензий. Теперь же региональные полицейские полагают, что похитителю может грозить уголовное наказание.