Жена Зеленского вышла в свет в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Об этом сообщает Лента.ру.



На мероприятие, которое проводится в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, Зеленская пришла в брючном костюме голубого цвета, при этом жилетка была надета на голое тело.



Фото Елена выложила у себя в инстаграм. Образ, который первая леди Украины выбрала для обеда, подписчики оценили положительно, назвав её красавицей, а также отметив, что в этом наряде она выглядит просто шикарно.

