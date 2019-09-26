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Жена Зеленского вышла в свет в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Об этом сообщает Лента.ру.

На мероприятие, которое проводится в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, Зеленская пришла в брючном костюме голубого цвета, при этом жилетка была надета на голое тело. 

Фото Елена выложила у себя в инстаграм. Образ, который первая леди Украины выбрала для обеда, подписчики оценили положительно, назвав её красавицей, а также отметив, что в этом наряде она выглядит просто шикарно.

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