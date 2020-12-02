Жена рассказала о «поволжском маньяке», убившем 25 одиноких пенсионерок

Супруга Радика Тагирова, задержанного за десятки убийств пенсионеров, уверяет, что все годы совместной жизни ничего не знала. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Она вышла замуж за Тагирова в 2018 году. У пары уже есть ребенок.

«Клянусь, я ничего не знала, не знала, что он убивал», – утверждает женщина.

Правоохранителям предстоит выяснить, как маньяк сумел скрыть от семьи более 25 убийств.

Тагиров признался, что убивал пенсионеров ради наживы. Причем он не смог сказать, сколько человек в действительности погибли от его рук, потому что «сбился со счета». Жертвы выбирались спонтанно: маньяк провожал одиноких пенсионерок с сумками до дома, представляясь сотрудником управляющей компании, и душил жертв в квартире.