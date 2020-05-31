Жена рассказала о педофиле, несколько лет совращавшем детей

Супруга подозреваемого в насилии над мальчиками работника судна «Профессор Логачев» рассказала о жизни с 59-летним мужем. Об этом пишет «Пятый канал». Мужчину подозревают в растлении двоих ребят, причем, по версии следствия, насиловал детей предполагаемый злоумышленник с 2015 года.
По словам женщины, весть о наклонностях мужа стали для нее шоком. На протяжении больше 20 лет брака она не замечала за ним каких-то странностей.
«Вообще не понимаю, когда он успел — он большую часть года в морях», — призналась она.
Женщина предположила, что резкие перемены в жизненных ценностях супруга мог спровоцировать «мужской климакс».
«Он вообще должен быть на вахте сейчас. Какого черта его туда занесло? Совсем рехнулся на старости лет», — рассказала она.
По некоторым данным, подростки — воспитанники детских домов. Возбуждены уголовные дела.
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