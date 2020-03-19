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Жена Овечкина рассказала, как они переживают карантин

Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, которая беременна вторым ребенком, рассказала, как семья ведет себя во время карантина, введенного в связи с COVID-19.

Своими мыслями Анастасия поделилась с подписчиками в Инстаграме. Шубская заметила, что они с мужем не расстроились, узнав о карантине. Наоборот, они решили не выходить из дома даже в магазины, ведь «это лишние риски».

– …в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую, – отметила Шубская.

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