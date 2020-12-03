Завершено расследование дела об убийстве после ссоры в родительском чате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга, причастных к гибели 41-летнего жителя Волгограда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли и степени участия каждого их действия квалифицированы следующим образом. Основному фигуранту уголовного дела инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений), а ее муж по ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате.

Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику — днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке.

В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а женщины – запрет определенных действий.

В настоящее время производство следственных действий уголовного дела завершено, накануне, 2 декабря 2020 года, все обвиняемые и потерпевшие уведомлены об окончании следственных действий. Сегодня участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами следствия.

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации дело находится на контроле в центральном аппарате.