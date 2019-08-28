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Застрявшего в щели между гаражами ребёнка доставали спасатели

В Уфе сотрудникам спасательной службы пришлось вызволять 10-летнего мальчика, застрявшего между гаражами. Об этом сообщается на сайте городского управления гражданской защиты.

Информация о ЧП поступила спасателям днём во вторник, 27 августа. Мальчик застрял между гаражами на улице Сельской, 6. Выяснилось, что мальчик бегал со сверстниками по гаражам, уронил телефон в щель между боксами, решил сам достать его и застрял. 

Спасатели сначала обвязали ребёнка верёвкой, а затем с помощью гидравлического инструмента раздвинули гаражи и вытащили застрявшего. Мальчик отделался только ссадинами.

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