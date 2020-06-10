«Застрелю»: в Уфе инспекторы ГИБДД задержали буйного водителя

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Пьяный водитель на Волге протаранил забор и улетел в кювет в Башкирии. При появлении на месте ЧП сотрудников ДПС автомобилист стал вести себя агрессивно.

Сперва он попытался натравить собаку на инспекторов, а затем решил убежать. Однако побег был неудачным. Вскоре правоохранители задержали лихача. Данный факту разозлил пьяного автомобилиста не на шутку. Он стал вести себя неадекватно.

Для того, чтобы привести мужчину в порядок, стражи порядка применили сиу и надели на агрессивного уфимца наручники. Однако дебошир укусил одного полицейского за руку. Как сообщают Вести Башкортостан, за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения 36-летнему буяну грозит уголовное наказание.