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Застреливший бывшую жену в Калининграде мужчина раскрыл мотив преступления

Никита Брыкин

Житель Кемерово, который на почве ревности убил экс-супругу, после чего его тоже нашли мертвым, незадолго до своей смерти записал видео и назвал причину расправы, пишет iReactor.

Трагедия произошла 26 ноября на улице Чернышевского в Калининграде. Сообщается, что злоумышленник напал на 35-летнюю женщину возле дома и застрелил ее. Возбуждено уголовное дело.

Убийца заявил, что он совершил преступления из-за «предательства». Он утверждает, что хотел вернуться в семью, однако у его возлюбленной появился другой. Преступник признался, что «измена растоптала его и унизила»

«Но я считаю, что поступил правильно», — произнес он на видео.

Мужчина добавил, что осознает то, что дети женщины будут расти без родителей, но уверен, что о них позаботятся теща и тесть.

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