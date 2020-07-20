Заправщик издевался над котёнком на глазах у автомобилистов в Москве

Сотрудник одной из заправок на Ленинградском шоссе в Москве издевался над котёнком. Инцидент произошёл во время рабочего дня — на глазах у клиентов АЗС.

Мужчина увидел рядом с заправкой котёнка, схватил его за шею и резко выкинул в сторону. Животное упало на асфальт. Один автомобилист вышел из машины, чтобы помочь котёнку. Но тот уже не подавал признаков жизни.

Теперь в произошедшем разбирается полиция. Известно, что работник АЗС ранее был судим. Об этом сообщает РЕН ТВ.