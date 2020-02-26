Замерзавший мужчина зарезал прохожего, пытавшегося ему помочь

В Башкирии задержан 31-летний местный житель, который подозревается в убийстве человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по республике.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в Бижбулякском районе. По предварительной версии, семья возвращалась домой после кафе. В какой-то момент 39-летний мужчина заметил человека, сидящего на снегу, и попросил таксиста притормозить на обочине.

Сообщается, что злоумышленник убил прохожего, который пытался ему помочь, чтобы он не замерз. Незнакомец вонзил в его сердце нож. Потерпевший скончался на месте.

По словам задержанного, он перенес несколько сотрясений мозга и поэтому якобы не отдавал отчета своим действиям, когда употреблял спиртное.