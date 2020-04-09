Захвативший в заложники сестру и детей вел трансляцию в Сети

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Злоумышленник, захвативший сестру и двоих ее детей в заложники в Пятигорске, снимал родственников на видео, ведя трансляцию в инстаграме. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции удалось задержать 29-летнего мужчину и освободить заложников. В результате никто не пострадал.

Отметим, что нападавший требовал большую денежную сумму за освобождение людей. Выяснилось, что он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.