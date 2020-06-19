Захвативший монастырь схиигумен выдвинул ультиматум патриарху Кириллу

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Схиигумен Сергий Романов записал еще одно обращение и выставил его в Сеть. На этот раз опальный священник обратился с речью к патриарху Кириллу и другим высоким сановникам.

Новый ролик был размещен на YouTube-канале соратника Сергия Всеволода Могучева. В нем священник отметил, что многие из числа руководителей РПЦ нарушили апостольские законы. Их нужно привлечь к ответственности.

– Патриарху Кириллу, митрополиту Илариону и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия, – заявил схиигумен.

Напомним, что 16 июня Сергия с казаками захватил Среднеуральский женский монастырь. В видео схиигумен отметил, что насельницы – около 500 человек – находятся на его стороне. А вот его противники – фашисты, которые занимаются порабощением жителей РФ.

– Где же вы, добрыни никитичи, минины и пожарские? – задал риторический вопрос схиигумен.

По словам Сергия, ранее при нашествии эпидемий храмы не закрывались. Он считает, что лишь сейчас соборы закрывают богоборческие власти, передает МК.