Захвативший монастырь схиигумен выдвинул ультиматум патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий Романов записал еще одно обращение и выставил его в Сеть. На этот раз опальный священник обратился с речью к патриарху Кириллу и другим высоким сановникам.
Новый ролик был размещен на YouTube-канале соратника Сергия Всеволода Могучева. В нем священник отметил, что многие из числа руководителей РПЦ нарушили апостольские законы. Их нужно привлечь к ответственности.
– Патриарху Кириллу, митрополиту Илариону и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия, – заявил схиигумен.
Напомним, что 16 июня Сергия с казаками захватил Среднеуральский женский монастырь. В видео схиигумен отметил, что насельницы – около 500 человек – находятся на его стороне. А вот его противники – фашисты, которые занимаются порабощением жителей РФ.
– Где же вы, добрыни никитичи, минины и пожарские? – задал риторический вопрос схиигумен.
По словам Сергия, ранее при нашествии эпидемий храмы не закрывались. Он считает, что лишь сейчас соборы закрывают богоборческие власти, передает МК.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram