Загоревшийся автобус с пассажирами попал на видео

В Екатеринбурге произошла крупная авария с участием такси и автобуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры последствий ДТП.
Инцидент произошел утром в субботу. По предварительным данным, таксист на Lada Vesta выехал на встречную полосу и врезался в автобус Isuzu, который перевозил 32 пассажира. В результате транспортные средства загорелись.
Как стало известно, два человека попали в больницу, ещё пятерым понадобилась медпомощь.
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