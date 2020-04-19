Загадочная смерть сгубила беременную женщину под Москвой

Беременная женщина найдена мертвой ночью с 17 на 18 апреля в Красногорске. Труп погибшей нашла мать в квартире на улице Комсомольской.
Как сообщает РЕН ТВ, на место ЧП была вызвана бригада докторов. Приехавшие медики лишь констатировали смерть беременной пациентки. При этом признаки насильственной смерти на теле умершей отсутствовали.
По словам матери погибшей россиянки, дочь забеременела в ходе поездки в заграничный отпуск. Пенсионерка отметила, что умершая последнее время зачастую пила шампанское. Ведется расследование по факту произошедшего.
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