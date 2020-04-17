Задушенного пенсионера и его обессиленную жену нашли в Москве

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Проводится проверка по факту обнаружения в квартире на Большой Грузинской улице в Москве тела покойного пенсионера и его жены. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Накануне в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что родители ее супруга перестали выходить на связь. На место происшествия прибыли стражи порядка. Оказалось, что дверь в жилище семейной пары была открыта, следов взлома найдено не было.

В ванне полицейские нашли тело задушенного пенсионера. На полу находилась его обессиленная супруга. Женщине вызвали скорую помощь. Детали уточняются.