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Задержаны участники вечеринки на Кузнецком мосту в Москве

Алексей Агеев
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18 июня на Кузнецком мосту в Москве проводилась диско-вечеринка. Ее устроили около ресторана Ketch Up. К заведению прибыли правоохранители.

Стражи порядка задержали участников события. Дело в том, что вечеринка проводилась под открытым небом, народу на ней было около ста человек, а о социальной дистанции участники мероприятия позабыли. Об этом можно судить, посмотрев кадры, сделанные рядом с рестораном.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители задержали примерно десять человек. Проводится проверка.

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