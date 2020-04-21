Задержанный после серии убийств сибиряк может быть людоедом

Подозреваемый в серии жестоких убийств 67-летний мужчина мог употреблять в пищу части тел своих жертв. Об этом порталу «Вести Новосибирск» рассказали жители Северного района Новосибирской области.
В выгребной яме туалета на участке сибиряка нашли останки недавно пропавшего жителя селя 36-летнего мужчины. По другой информации, останки нашли в подполе дома, где жил подозреваемый. В подполе оказались части тела и другого ранее пропавшего. Останки еще одного человека обнаружили в огороде – возле забора.
По словам жительницы района, злоумышленник «мясо срезал с трупов и уносил в холодильник соседки».
На месте происшествия работают полицейские и следователи, подробности выясняются.
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