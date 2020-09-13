Задержанному сломали ногу в отделе полиции в Кирове

В Кирове сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела после того, как нанес травмы задержанному за административное нарушение, передает телеканал РЕН ТВ. Появилось видео инцидента.

На кадрах видно, что человек в полицейской форме несколько раз сильно бьет по ногам задержанного и валит его на пол. Сообщается, что 31-летний мужчина был пьян и не успокаивался. Тогда полицейский вернулся в помещение, снова ударил дебошира, а затем решил обездвижить его штанами.

Старшему лейтенанту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Свою вину он не отрицает. Мужчине запретили покидать дом в ночное время и общаться с потерпевшим и свидетелями.