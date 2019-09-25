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Задержан подозреваемый в убийстве женщины и её 4-летней дочери

В Красноярске «по горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве 28-летней женщины и её 4-летней дочери. Об этом сообщил сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Накануне вечером в опорный пункт полиции участковому поступило сообщение о том, что из одной из квартир исходит сильный трупный запах. Дверь была вскрыта, в комнате нашли трупы женщины и ребёнка. Они пролежали в квартире около недели.

По подозрению в убийстве задержан 22-летний сожитель погибшей. По данным следствия, он совершил убийство на почве ревности. Молодому мужчине может грозить пожизненный срок.

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