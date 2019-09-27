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Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря

Установлена личность подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Убийство настоятеля монастыря было совершено ещё в июле 2016 года. С тех пор шли поиски подозреваемого. На причастность к преступлению было проверено более 3 тысяч человек, в том числе из окружения игумена, ранее судимые граждане, наркоманы и другие. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз.

Кропотливая работа позволила следователям выйти на подозреваемого – 31-летнего Александра Авдеева. Мужчина задержан. Он рассказал, что причиной убийства стали деньги – Авдеев похитил около миллиона рублей. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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