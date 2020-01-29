Задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины

В Омске задержан подозреваемый в убийстве женщины на улице Кирова в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новосибирской области.



По данным полиции, днём 27 января подозреваемый напал на женщину в подъезде и нанёс ей ножевое ранение после чего сбежал. Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу, где она скончалась.



По данным РЕН ТВ, женщина была беременной, подозреваемый – её сожитель. Также СМИ сообщили о любовном треугольнике.



Сообщается, что после убийства подозреваемый сбежал из города, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков. Задержали 34-летнего мужчину в одной из омских гостиниц, где он скрывался от полиции.



– В настоящее время задержанный доставлен в Новосибирск и передан сотрудникам Следственного управления СК Российской Федерации по Новосибирской области, – говорится в пресс-релизе на сайте регионального УМВД.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.



<noscript><iframe src="https://ren.tv/video/embed/653907#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></noscript>