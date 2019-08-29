Задержан подозреваемый в убийстве 4-летней девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 4-летней девочки (п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний супруг матери ребенка, скрывавшийся от органов предварительного следствия. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Как сообщалось ранее, подозреваемый проживал с супругой и двумя ее малолетними детьми в станице Темиргоевской. По версии следствия, вечером 24 августа 2019 года фигурант нанёс малолетней девочке множество ударов руками по телу и в область головы, мотивируя свои действия воспитанием ребенка. Днем 27 августа 2019 года девочка потеряла сознание, в связи с чем мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив медикам, что девочка упала с лестницы. Врачи забрали ребенка в больницу, но несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, потерпевшая скончалась в автомобиле «скорой» в результате травмы живота. Между тем, подозреваемый с места происшествия скрылся и был объявлен в федеральный розыск. К поиску мужчины были привлечены 16 поисковых групп, в состав которых входили наиболее опытные оперативники, на розыск фигуранта были ориентированы все наряды полиции и общественность.



Благодаря грамотно проведенным следственным действиям, при участии следователя-криминалиста СУ СК России по Краснодарскому краю при оперативной поддержке оперативных сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю местонахождение подозреваемого было установлено.



В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. С учетом обстоятельств совершенного преступления в рамках уголовного дела в отношении подозреваемого также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, органами предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям матери девочки, которая длительное время не сообщала о произошедшем в правоохранительные органы. Кроме того, изучаются условия жизни малолетней. Вместе с тем, в рамках расследования будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов, осуществляющих надзор за несовершеннолетними. Расследование уголовного дела продолжается.

